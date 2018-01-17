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В Германии соцработники одевали инвалидов в костюм Бората и устраивали «показ мод»

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Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ
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В Германии разразился громкий скандал вокруг дома для инвалидов, сотрудники которого издевались над людьми с ограниченными возможностями.

Речь идет о приюте, располагающемся в деревне Оппин (земля Саксония-Анхальт). Надзорные органы заинтересовались домом для инвалидов после ряда публикаций в немецких СМИ о прошедшем «показе мод», организованном социальными работниками.

В частности, они заставили мужчину позировать перед ними в купальном костюме Бората — героя скандально известной комедии. Позднее выяснилось, что унижения в доме для инвалидов не ограничивались «показом мод», пишет Bild.

Физически слабые пациенты регулярно подвергались насилию со стороны более сильных при одобрении сотрудников приюта. Более того, руководство за счет пациентов приобрело различные сексуальные игрушки.

Между тем руководитель учреждения Андрик Крюгер не видит в действиях своих подчиненных ничего предосудительного. По его мнению, даже инвалиды имеют право удовлетворять свои сексуальные желания.

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