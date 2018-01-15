Дело об изнасилованиях со стороны французских военных в ЦАР закрыли

Следствие во Франции закрыло дело в отношении французских военнослужащих, обвиняемых в изнасиловании несовершеннолетних в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

Решение о прекращении расследования объясняется невозможностью подтвердить факт совершения преступлений, передает телеканал BFMTV.

Военные силы Франции в последние несколько лет параллельно с миротворческой миссией ООН проводили на территории ЦАР операцию «Сангарис».

Весной 2016 года организация AIDS-Free World опубликовала данные о более чем ста случаях сексуальных надругательств, совершенных французскими военнослужащими в ЦАР в период с 2013 по 2015 год.