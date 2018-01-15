Прямой эфир

Дело об изнасилованиях со стороны французских военных в ЦАР закрыли

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Panoramic
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следствие во Франции закрыло дело в отношении французских военнослужащих, обвиняемых в изнасиловании несовершеннолетних в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

Решение о прекращении расследования объясняется невозможностью подтвердить факт совершения преступлений, передает телеканал BFMTV

Военные силы Франции в последние несколько лет параллельно с миротворческой миссией ООН проводили на территории ЦАР операцию «Сангарис». 

Весной 2016 года организация AIDS-Free World опубликовала данные о более чем ста случаях сексуальных надругательств, совершенных французскими военнослужащими в ЦАР в период с 2013 по 2015 год. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Журналиста RT France не пустили на брифинг в Елисейский дворец
Власти Польши опубликовали данные около 800 насильников и педофилов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017