Власти Польши опубликовали данные около 800 насильников и педофилов

Министерство юстиции Польши выложило в открытый доступ личные данные насильников и педофилов. Список состоит из двух частей — открытой и с ограниченным доступом.

По словам министра юстиции и генерального прокурора Польши Збигнева Зебры, польские власти ставят безопасность детей выше сохранения анонимности преступников.

В первой части списка размещены ФИО, фотографии и адреса проживания 768 лиц, совершивших насилие над детьми младше 15 лет, а также преступники, осужденные за насилие с особой жестокостью. Также в реестре есть дата, место и подробное описание совершенных преступлений.

Вторая часть списка доступна только для представителей правоохранительных органов, судебной системы и учреждений, занимающихся опекой над детьми. Там содержится более подробная информация, сообщает телеканал «Звезда».