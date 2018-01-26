Минтруд назвал заболевания для получения бессрочной инвалидности

Минтруд разрабатывает перечень заболеваний, при которых планируется давать инвалидность бессрочно, сообщает ТАСС.

Проект документа «О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом» разрабатывается по поручению президента РФ Владимира Путина.

На данный момент в список включили хромосомные аномалии, в числе которых синдром Дауна, патологические состояния организма, обусловленные нарушениями свертываемости крови, терминальная стадия хронической почечной недостаточности, системный вариант ювенильного ревматоидного артрита, парная ампутация области тазобедренного сустава, миодистрофия Дюшенна и кофакторная форма фенилкетонурии у детей.

Документ также предусматривает, что бессрочную инвалидность будут давать уже при первом освидетельствовании и без указания срока ее пересмотра.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Путин призвал ЦИК принять дополнительные меры, чтобы создать людям с ограничениями по здоровью условия для голосования на президентских выборах.