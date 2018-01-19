Моя первая близкая встреча с людьми с синдромом Дауна случилась во время проекта «Сад» в уже неблизких 1990-х. Перед этой встречей мы осваивали подвал одного небезызвестного дома, там жил академик Сахаров. Особенность дома была в том, что он был с самой высокой аркой в Европе, а в подвале, по легенде, были застенки, где пытали людей…

Подвал и правда выглядел ужасно. Им в 1990-е владел очень предприимчивый человек, который правильно увидел свои возможности. Человек этот вывозил мусор и неотвратимо богател, потому что чего-чего, а мусора в нашей жизни всегда хватает. Я договорился о практически безвозмездной аренде этого подвала, мы вошли туда и развернули «Сад». Постепенно мы овладели этим подвалом окончательно и вычистили ауру — в мрачном подземелье открылось множество вернисажей. Время было непростое, и мы включили в проект историю «здесь и сейчас», творящуюся в нашем отечестве.

Несколько месяцев я проживал в этом подвале. И однажды туда вошла моя знакомая — христианка, невероятно духовной человек. Она пережила трагедию, потеряла двух детей, но нашла в себе силы взять на воспитание девочку с синдромом Дауна. Лена была, в общем, и не девочка уже, ей было около 30 лет. Я был потрясен сиянием ее души. Стал узнавать об этих людях больше, пришел в школу, где учились люди с синдромом Дауна.

Помню, вошел в зал, и эти дети подошли и начали меня гладить. Обступили, разглядывали, и это было такое море любви! Тогда я понял, что не смогу уйти от них, буду включать их в свои проекты. Суть моей мысли проста — я хотел стать этими детьми. Не их сделать другими, а стать, как они, настолько они меня поразили. В процессе наших встреч, в которых было много энергии и много живой радости, и созревала во мне любовь к ним. И чувствовалась пульсация художественного проекта.

Вначале я придумал игру, которая называлась «Поход за золотыми птицами». Мы вставали в круг, брались за руки и начинали фантазировать. Я говорил: золотая птица летит по небу, мы находимся на острове, а дальше они с невероятной фантазией рассказывали, что там происходит. Оставаясь в круге, мы двигались по миражам их рассказов.

Следующим проектом стал фильм «Дауны комментируют мир». Я попросил рассказать об их представлении музыки, театра, философии, телевидения, политики. Еще один фильм был для телевидения. В нем дауны комментировали, к примеру, Евангелие, евангелические картины. В Пушкинском музее собраны шедевры западной живописи, связанной с евангелическими сюжетами. Дауны их объясняли, один из комментариев был высказан Лешей, который поразительно сформулировал образ Иисуса Христа: «Неуправляемый ни для кого». Это его определение и стало названием фильма.

Может быть, это звучит странно, но я всегда воспринимал людей с синдромом Дауна как инопланетян. Верил, что отряд инопланетян прибыл в мою жизнь, они неизвестны мне, и я пошел им навстречу. Эти люди находятся под опекой вершин, которые недостижимы для обычного человека. Главное — услышать чарующую музыку, которая окружает их существование, и относиться к ним как к детям, а дети никогда не бывают чьи-то. Они — Божьи.

Автор — режиссер, актер, художественный руководитель Электротеатра Станиславский