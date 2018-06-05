Капремонт дополнят установкой пандусов

Установку пандусов для маломобильных граждан могут включить в перечень работ, финансируемых за счет взносов на капремонт. В случае принятия собственниками квартир положительного решения затраты на оборудование позволят внести в смету реставрации фасада. Об этом рассказали «Известиям» в Минстрое. Совместно с депутатами ведомство разработало законопроект о поправках в Жилищный кодекс с соответствующей нормой. Жильцы не почувствуют на себе эти затраты, считают эксперты.

Обустройство пандусов и поручней для лестниц при входе в подъезд предполагается выполнять в ходе планового капитального ремонта домов в рамках региональных программ, сообщили «Известиям» в Минстрое. Соответствующие предложения содержатся в поправках ко второму чтению законопроекта, посвященного перепланировке нежилых помещений в многоквартирном доме (есть у «Известий»). Документ был принят в первом чтении, поправку об установке оборудования для маломобильных людей одобрили на думском комитете по жилищной политике и ЖКХ 16 мая.

Если согласно региональной программе капремонта дому предстоит реставрация фасада, то по решению собственников крыльцо подъезда может быть оборудовано пандусом. В этом случае оплата этих работ включается в смету ремонта фасада и будет проводиться из средств фонда капитального ремонта дома, пояснили в Минстрое.

В ведомстве считают, что это нововведение будет востребовано среди собственников квартир. Уже сегодня в некоторых субъектах по просьбам жителей в рамках региональных программ капремонта у подъездов многоквартирных домов устанавливаются пандусы, к примеру, в Липецкой области, республиках Мордовия, Татарстан, Хакасия, добавили в Минстрое.

Председатель думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская подчеркнула, что финальную сумму отчислений на пандусы у подъездов подсчитают региональные власти, так как в каждом субъекте размеры ежемесячных взносов отличаются друг от друга. Больше всего платят собственники московских квартир (17 рублей за 1 кв. м).

Один из авторов поправки депутат Александр Сидякин рассказал «Известиям», что сегодня закон о социальной защите прав инвалидов предусматривает оборудование такими пандусами только общественных мест, тогда как для самого инвалида в первую очередь важно попасть в свой собственный подъезд. Он считает, что затраты на один пандус не должны превысить 100 тыс. рублей.

— Мы предлагаем финансировать из дополнительных средств, которые возникают у фондов капремонта за счет размещения временно свободных денег на депозитах, а также из остатков средств на депозитах, — пояснил он.

По данным Ассоциации региональных операторов капремонта, средняя стоимость установки пандуса в зависимости от региона варьируется в диапазоне от 17 до 35 тыс. рублей. Для примера: ремонт фасада трехподъездной пятиэтажки оценивается в 4–5 млн рублей, соответственно доля затрат на пандусы не превышает 0,3–0,8% от стоимости этих работ.

Доля затрат небольшая, но социальный эффект существенный, подчеркнула исполнительный директор ассоциации Анна Мамонова. Этими сооружениями могут пользоваться не только инвалиды, но и родители с колясками, и люди с тяжелыми чемоданами. Эксперт пояснила, что сегодня в соответствии с Жилищным кодексом установка пандуса в рамках капремонта дома не является обязательной. Рассматривался вариант наделить управляющие компании этими полномочиями, обязать коммерческие структуры внести какую-то статью расходов в свой бюджет невозможно. Региональные операторы, созданные субъектами РФ, в свою очередь, живут по нормам жилищного законодательства, их легче проконтролировать. Генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин отмечает, что решение правильное и на затраты в данном случае не нужно обращать внимания.