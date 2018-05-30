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СК начал проверку информации о не выданных лекарствах ребенку-инвалиду

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Фото: ТАСС/Антон Вергун
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Информацию о не выданных в Алтайском крае лекарствах ребенку-инвалиду проверят следователи, сообщает в среду, 30 мая, сайт СК РФ по региону.

Факт нарушения был озвучен в эфире прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Женщина сообщила о том, что с декабря 2017 года не получает лекарственные препараты, необходимые ее малолетнему ребенку-инвалиду», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи устанавливают, имела ли место халатность со стороны медиков.

27 апреля стало известно, что следователи проверяют причину отказа врачей Домодедовской городской больницы столицы госпитализировать привезенного к ним бригадой скорой помощи заболевшего мужчину.

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