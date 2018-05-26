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В Совфеде поддержали идею лекарственного страхования

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Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский поддержал идею лекарственного страхования в России для обеспечения медикаментами особо нуждающихся граждан.

По его словам, инициатива предполагает формирование специального фонда за счет дополнительных выплат россиян. При этом сенатор отметил, что хотя идея обсуждается давно, реальный инструментарий пока разработан не был, пишет сайт kp.ru.

На данный момент российских граждан лекарствами обеспечивают бесплатно в стационаре, а лекарственные средства со скидкой может покупать отдельная льготная категория людей. Однако часть граждан могут получить дорогие медикаменты только по средством очереди.

24 мая глава Минздрава России Вероника Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала, что готовится преобразование системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Оно позволит исключить искажения в территориальных программах госгарантий.

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