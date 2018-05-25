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Путин призвал сделать гибче сертификацию лекарств в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сертификация лекарственных препаратов в РФ должна быть более гибкой, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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«У нас существует своя сертификация, но просто она должна быть более гибкой, это совершенно точно, и я прошу министра здравоохранения, конечно, на это обратить внимание; хотя мы уже неоднократно на этот счет говорили», — приводит его слова ТАСС.

Президент также обратил внимание на то, что на российском рынке начинают работать всё больше европейских фармкомпаний, в частности из Швейцарии, Италии, Германии. Он подчеркнул, что Россия будет это только приветствовать.

Вместе с тем Путин предложил как следует подумать над тем, можно ли полностью перейти на признание сертификатов по тем лекарствам, которые выданы иностранными государствами.

Ранее глава Fujifilm Holding Кэндзи Сукэно, участвуя в бизнес-диалоге Россия–Япония в рамках ПМЭФ, посетовал, что в России регистрация лекарств занимает значительное время — в среднем полтора года.

ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Главная тема — создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами. Помимо деловой программы, посетителей мероприятия ждет и обширная культурная

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