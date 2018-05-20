Роспатент назвал самые популярные виды разрабатываемых в РФ лекарств

Российские ученые чаще всего изобретают лекарства для борьбы с раком, а также для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний, ран и ожогов. Об этом сообщили в Роспатенте.

Помимо этого, специалисты уделяют много внимания созданию препаратов для лечения аритмии, а также неврологических и психических заболеваний, в том числе неврозов, психопатии, депрессии, эмоционально-стрессорных и тревожных расстройств, пишет RT.

Кроме того, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности отметили, что многие ученые заняты разработкой средств для лечения воспалительных заболеваний глаз и восстановления метаболизма. При этом количество патентов в категории «Лекарства и медикаменты для терапевтических, стоматологических или гигиенических целей» в 2017 году на 13% превысило показатель предшествующего года.

Ранее в лабораториях ФЭИ имени Лейпунского в Обнинске начались доклинические испытания препарата для лечения рака печени на основе радиоактивного изотопа иттрия-90.