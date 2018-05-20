Прямой эфир

Роспатент назвал самые популярные виды разрабатываемых в РФ лекарств

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские ученые чаще всего изобретают лекарства для борьбы с раком, а также для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний, ран и ожогов. Об этом сообщили в Роспатенте.

Научное прикрытие
Монологи ученого об этике и опытах над людьми

Помимо этого, специалисты уделяют много внимания созданию препаратов для лечения аритмии, а также неврологических и психических заболеваний, в том числе неврозов, психопатии, депрессии, эмоционально-стрессорных и тревожных расстройств, пишет RT.

Кроме того, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности отметили, что многие ученые заняты разработкой средств для лечения воспалительных заболеваний глаз и восстановления метаболизма. При этом количество патентов в категории «Лекарства и медикаменты для терапевтических, стоматологических или гигиенических целей» в 2017 году на 13% превысило показатель предшествующего года.

Ранее в лабораториях ФЭИ имени Лейпунского в Обнинске начались доклинические испытания препарата для лечения рака печени на основе радиоактивного изотопа иттрия-90.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лекарство для профилактики мигрени поступает в производство в США
Ученые установили эффективность виагры в борьбе с раком

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017