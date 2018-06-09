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Врачи осмотрели объявившего голодовку в колонии Сенцова

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Консилиум врачей 8 июня проверил состояние объявившего голодовку украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком округе (ЯНАО) за организацию терактов в Крыму. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по ЯНАО.

«Сенцову О. Г. проведен ряд клинико-инструментальных исследований. Даны рекомендации по дальнейшему ведению пациента», — говорится в сообщении. Консилиум провели врачи-специалисты Лабытнангской городской больницы.

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В управлении также рассказали, что добровольно отказавшийся от приема пищи режиссер, находится под постоянным наблюдением медработников.

Сенцова задержали в Крыму в 2014 году, а в августе 2015 года приговорили к 20 годам колонии строгого режима за подготовку терактов. Режиссер объявил голодовку 16 мая 2018 года.

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Петр Порошенко 9 июня обсудили по телефону состояние здоровья осужденных в России граждан Украины и договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова  29 мая сообщила, что она или сотрудники ее аппарата посетят Сенцова.

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