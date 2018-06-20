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Украинец Кольченко прибавил в весе после голодовки в российской колонии

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Гражданин Украины Александр Кольченко, который отбывает наказание в российской колонии за подготовку диверсий в Крыму, после прекращения голодовки прибавил в весе 7,5 кг. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова, посетившая заключенного.

«Он уже готов к переводу в отряд, но, посоветовавшись с медиками, решили его еще на несколько дней оставить под наблюдением», — приводит слова омбудсмена ее пресс-служба. Павлова уточнила, что состояние здоровья Кольченко опасений не вызывает, каких-либо претензий к администрации или условиям содержания он не предъявлял.

Данная информация направлена уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и председателю Совета при президенте по развитию гражданского обществе и правам человека Михаилу Федотову.

9 июня президент РФ Владимир Путин и его украинский коллега Петр Порошенко договорились по телефону о посещении омбудсменами заключенных в обеих странах. Всего Москалькова и уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова должны побывать у 34 человек с каждой стороны.

В августе 2015 года суд Ростова-на-Дону приговорил украинского режиссера Олега Сенцова, задержанного в Крыму, к 20 годам колонии строгого режима за создание на территории полуострова террористического сообщества. Кольченко был осужден на 10 лет по тому же делу. Оба отбывают наказание в России.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ. Кольченко проводил голодовку с 31 мая по 7 июня с требованием освободить режиссера.

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