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Кремль объяснил проблемы омбудсменов с посещением заключенных в РФ и на Украине

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Процесс посещения заключенных в России и на Украине затрудняется несогласованностью действий и выдвижением новых условий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков также напомнил, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова должна была навестить содержащегося в украинском СИЗО руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, но встреча не состоялась. Украинский МИД также ответил отказом журналисту во встрече с российским консулом

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«Теперь должно произойти ответное действие, — сказал Песков. — Мы знаем заверение президента [Украины Петра] Порошенко о том, что Москалькова может беспрепятственно такой визит осуществить, но всё равно происходит некий обмен условиями, что затрудняет этот процесс, а главное — затягивает его по времени», — отметил представитель Кремля, добавив, что работа в этом направлении ведется.

Президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко согласовали 9 июня посещение омбудсменами заключенных на территориях двух стран. В список для посещений вошли 34 фамилии.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова находится в России с 14 июня, при этом, как отмечает ТАСС, за это время она неоднократно нарушила достигнутые с Москальковой договоренности о посещении осужденных. Так, 16 июня уполномоченный по правам человека должна была посетить в Омске заключенного Дмитрия Штыбликова, а российский омбудсмен  — 18 июня отправиться в Херсон на встречу с Вышинским.

Вместо этого Денисова самовольно поехала сначала в ЯНАО, где отбывает наказание режиссер Олег Сенцов, а затем, не получив разрешения на встречу с ним, — сначала во Владимир к Николаю Карпюку, а потом в московское СИЗО «Лефортово» к Роману Сущенко. Встречи не были согласованы и не состоялись, а Москалькова в результате не смогла посетить Херсон и была вынуждена поехать в Омск к Штыбликову не с Денисовой, а вместе с украинским консулом. 

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