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Пьяные украинские силовики подорвали себя из миномета

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Фото: ТАСС/Степан Петренко
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Трое украинских военнослужащих, находясь в состоянии алкогольного опьянения, погибли в из-за неверного обращения с минометами в Донбассе. Об этом сообщил глава пресс-службы вооруженных сил самопровозглашенной ДНР. 

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Инцидент произошел в районе Докучаевска в месте дислокации 93-й отдельной механизированной бригады. С позиций этого подразделения велись обстрелы населенного пункта.

Пьяные силовики заряжали миномет 82-мм калибра. После нескольких выстрелов они по ошибки дослали в миномет вторую мину. В результате произошел взрыв, весь расчет, состоявший из трех человек, погиб.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них так называемую «антитеррористическую операцию» (АТО).

В конце апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко объявил о смене формата АТО на «Операцию объединенных сил». Ожидается, что эта мера приведет к усилению роли украинских силовиков в урегулировании ситуации.

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