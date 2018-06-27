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Украинская артиллерия поучилась отбиваться от «врага» вблизи Крыма

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Фото: facebook.com/ВМС ЗС України
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Военно-морские силы Украины провели боевые учения на территории Херсонской области, вблизи с границей Крыма, сообщает пресс-служба военных в Facebook.

В маневрах участвовали подчиненные ВМС артиллерийские части. Цель учений — оборона морского побережья и уничтожение условного противника, который осуществляет наступление с «оккупированных территорий».

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Так, военные отработали стрельбу по «вражеским» позициям и провели тренировку с корректировкой огня по целям в районах сосредоточения противника.

Особое внимание артиллеристы сосредоточили на действиях в условиях ограниченной видимости и ночью.

На информацию о прошедших учениях незамедлительно отреагировали в Крыму. Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский посоветовал Киеву перед подобными мероприятиями смотреть в интернете на изображение российских ЗРК С-400, чтобы у пехотинцев отпало вообще какое бы то ни было желание участвовать в подобных маневрах.

Украина проводит учения вблизи Крыма не в первый раз. В конце апреля силовики в течение нескольких дней обороняли побережье от условного противника вблизи границы с Крымом. Пользователи Сети тогда шутили, что теперь Киев «точно отобьет Крым», а другие спрашивали, зачем военным «этот цирк».

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