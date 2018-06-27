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Киеву посоветовали взглянуть на С-400 перед учениями вблизи Крыма

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Властям Украины при проведении боевых учений у границ Крыма следует в качестве профилактики смотреть в интернете на изображение российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Такой совет Киеву дал вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский. 

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«Я думаю, что от просмотра изображения только одного комплекса С-400 у так называемых морских пехотинцев должно отпасть вообще какое бы то ни было желание участвовать в учениях, а тем более с нанесением каких-либо ударов по территории Республики Крым», — приводит слова Полонского агентство «РИА Новости».

По его словам, смешно слушать сообщения об учениях вооруженных сил Украины (ВСУ), особенно военно-морских, которых фактически нет. Он напомнил, что эти силы состоят из подлодки «Запорожье», которое без аккумуляторов не может ни плавать, ни всплывать и «фактически является одним грандиозным буйком». 

27 июня стало известно, что украинские ВМС провели учения на территории Херсонской области с подчиненными артиллерийскими частями. Военные отработали поражение целей и провели тренировку с фактической корректировкой огня по целям в районах сосредоточения противника, отмечает «Федеральное агентство новостей»

ВМС Украины проводят учения вблизи Крыма не в первый раз. Так, в конце апреля военные в течение нескольких дней обороняли побережье от условного противника вблизи границы с полуостровом. Пользователи сети тогда шутили, что теперь Украина «точно отобьет Крым», а другой спросил, зачем военным «этот цирк».

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