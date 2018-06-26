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США наращивают поставки оружия Украине и Грузии

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Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
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Вашингтон наращивает поставки вооружений Украине и Грузии для улучшения их оборонительных возможностей, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, выступая на слушаниях в сенате.

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«Мы оказываем военную помощь Украине и Грузии, которым Россия недавно угрожала применением военной силы. Мы наращиваем поставки им военных средств, необходимых для самообороны», — приводит его слова «РИА Новости».

В конце декабря 2017 года в Госдепе официально подтвердили намерения поставлять Киеву вооружение. Так, в конце апреля Украина получила от США противотанковые ракетные комплексы Javelin для использования их в оборонительных целях. То есть применять их для решения конфликта в Донбассе нельзя.

Что касается Грузии, то в конце мая глава Госдепа Майк Помпео заявил, что США работают над присоединением Грузии к военному блоку НАТО. По словам премьера страны Георгия Квирикашвили, республика работает над этим ежедневно, проводя реформы, необходимые для вступления.

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