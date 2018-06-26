Госдеп обвинил Россию в попытке «расколоть» Запад

Россия и Китай пытаются «расколоть» Запад, уверен помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. Такое мнение он высказал на слушаниях в сенате.

«И Россия и Китай хотят расколоть Запад: Россия стремится раздробить его, а Китай — занять его место. Они особенно агрессивны в Центральной и Восточной Европе», — приводит его слова «РИА Новости».

Политик уверен, что в связи с этим первоочередной задачей для США должно быть противостояние «российской агрессии».

Он, в частности, указал на то, что «ревизионистский Кремль» якобы инициировал кампании по дезинформации и кибератаки против Запада, а также усилил военное присутствие на западных рубежах.

Ранее Институт стратегических исследований армии США заявил о том, что «набирающая силы Россия» пытается ответить на угрозу расширения НАТО.