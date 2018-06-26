В Киеве рассказали о подготовке новой полумиллионной армии

Генштаб Украины создает бригады территориальной обороны и отдельные резервные подразделения Нацгвардии и пограничников на случай масштабного военного конфликта. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов на полигоне Гончаровское, где состоялись военные учения «Северная крепость – 2018».

«В результате мы должны получить дополнительную мощную полумиллионную армию, способную надежно защитить Украину от любого агрессора», — сказал он.

По словам Турчинова, развитие «системы территориальной обороны» позволит обеспечить преобразование каждого района и каждого города в «неприступную крепость».

Он пояснил, что в новой структуре может себя реализовать молодежь призывного возраста и ветераны так называемой антитеррористической операции в Донбассе.

В начале июня СМИ узнали, что украинских силовиков обучают инструкторы НАТО.