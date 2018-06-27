Украине грозит остановка важнейшей отрасли экономики

Ограничение ввоза на Украину серной кислоты ударит по всей экономике страны, так как нехватка этого вида сырья способна остановить отечественную металлургию, которая является одной из основных отраслей страны.

Об этом предупредил директор металлургического комбината «Азовсталь» Энвер Цкитишвили в связи с тем, что в начале июля межведомственная комиссия по торговле при министерстве экономического развития (МЭРТ) Украины всерьез планирует рассмотреть возможность введения ограничений на импорт серной кислоты.

«Если из-за нехватки серной кислоты встанут коксохимики — по цепочке остановится вся отечественная металлургия. Таким образом, то, что не удалось пока Укрзализныце, пытается завершить государство в лице МЭРТ», — приводит слова Цкитишвили украинская газета «Обозреватель».

Он предположил, что МЭРТ явно действует не в интересах страны, экономика которой сильно зависит от приносимой металлургами валютной выручки.

Как отмечает газета, нехватка кислоты уже очевидна промышленникам, сырье поступает на предприятия с перебоями. Кроме банальной нехватки объема существует недостаток цистерн для перевозки. При этом любая задержка грозит промышленным предприятиям остановкой.

В середине июня на Украине прекратило работу одно из ведущих предприятий химической промышленности «Днепроазот». Причина тому — высокая цена на газ.