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Украине грозит остановка важнейшей отрасли экономики

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Фото: ТАСС/Николай Лазаренко
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Ограничение ввоза на Украину серной кислоты ударит по всей экономике страны, так как нехватка этого вида сырья способна остановить отечественную металлургию, которая является одной из основных отраслей страны.

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Об этом предупредил директор металлургического комбината «Азовсталь» Энвер Цкитишвили в связи с тем, что в начале июля межведомственная комиссия по торговле при министерстве экономического развития (МЭРТ) Украины всерьез планирует рассмотреть возможность введения ограничений на импорт серной кислоты. 

«Если из-за нехватки серной кислоты встанут коксохимики — по цепочке остановится вся отечественная металлургия. Таким образом, то, что не удалось пока Укрзализныце, пытается завершить государство в лице МЭРТ», — приводит слова Цкитишвили украинская газета «Обозреватель».

Он предположил, что МЭРТ явно действует не в интересах страны, экономика которой сильно зависит от приносимой металлургами валютной выручки. 

Как отмечает газета, нехватка кислоты уже очевидна промышленникам, сырье поступает на предприятия с перебоями. Кроме банальной нехватки объема существует недостаток цистерн для перевозки. При этом любая задержка грозит промышленным предприятиям остановкой.

В середине июня на Украине прекратило работу одно из ведущих предприятий химической промышленности «Днепроазот». Причина тому — высокая цена на газ.

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