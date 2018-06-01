На Украине может остановиться производство водки

Счета госпредприятия «Укрспирт», которое является единственным на Украине производителем данного вещества, арестованы в связи с ​«несогласованными налоговыми начислениями 2012–2014 годов».

«У нас еще есть запасы зерна, из которого мы можем производить спирт, но они минимальны. Новое зерно мы закупить не сможем, равно как не сможем оплатить поставки газа», — цитирует и.о. главы «Укрспирта» ​Юрия Лучечко телеканал «112 Украина».

Уведомление об аресте счетов предприятие получило во вторник, 29 мая. Лучечко отметил, что из-за этого может остановиться отгрузка спирта производителям водки.​

27 января сообщалось, что организованная преступная организация (ОПГ) во главе с экс-директором «Укрспирта» Михаилом Лабутиным готовила террористические атаки на госучреждения. Об этом заявил 26 января министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.