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Экс-главу «Укрспирта» обвинили в подготовке терактов в госучреждениях

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Фото: youtube.com
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Организованная преступная организация (ОПГ) во главе с экс-директором «Укрспирта» Михаилом Лабутиным готовила террористические атаки на госучреждения. Об этом заявил 26 января министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Речь идет о большой группе злоумышленников, которая совершила несколько заказных убийств и покушений на убийства в городе Киеве. Из них названы не все, только те, которые следствие приняло решение открыть», — цитирует Авакова телеканал «112 Украина».

Глава МВД Украины также добавил, что ОПГ планировала террористические атаки на госучреждения. По словам Авакова, группировка во главе с Лабутиным готовила «устранение ряда государственных функционеров, министра и других должностных лиц».

Портал iz.ru писал о том, что генпрокуратура Украины обвинила Лабутина в подготовке покушения на Авакова. Бывшего генерального директора «Укрспирта» задержали 25 января в Румынии. Украинские власти сообщили о том, что уже направили запрос на его экстрадицию.

Помимо прочих обвинений, Лабутин подозревается в растрате денежных средств «Укрспирта» на сумму около $9 млн и в убийстве бывшего сотрудника предприятия Виктора Панкова.

Сообщается, что в ходе спецоперации на Украине были задержаны шесть активных участников данной ОПГ.

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