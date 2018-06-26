Захарова ответила на запрет въезда российским журналистам на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя недопуск российских журналистов на Украину, обратила внимание на противоречия в действиях Киева.

«Это же какой-то замкнутый круг: проводить мероприятие о свободе СМИ и не пускать», — написала Захарова в своем Facebook.

26 июня украинские пограничники не пропустили российского телеведущего Евгения Примакова и корреспондента RT Полю Слиер на территорию страны без объяснения причины. Журналисты планировали принять участие в экспертной конференции ОБСЕ «Укрепление свободы масс-медиа и плюрализма на Украине в условиях конфликта».

Киев с 2014 года систематически ограничивает права представителей российских СМИ: высылает их из страны и запрещает въезд на свою территорию на определенный срок. Так, в 2018 году украинские пограничники не пустили двух российских журналистов на финал Лиги чемпионов.