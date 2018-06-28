Украинские силовики приступили к атаке окраин Горловки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сегодня утром нанесли артиллерийский удар по окраинам города Горловка в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил представитель республики Руслан Якубов в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По его словам, силовики устроили налет на район шахты «Глубокая». Было выпущено 10 снарядов калибра 122 мм и велись обстрелы из минометов и гранатометов.

Позже Якубов уточнил, что в результате атаки были повреждены три домостроения на улицах Стожка, Черкасова и Переяславской.

Информация о пострадавших уточняется, отмечает «Донецкое агентство новостей».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них так называемую «антитеррористическую операцию» (АТО).

В конце апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко объявил о смене формата АТО на «Операцию объединенных сил». Ожидается, что эта мера приведет к усилению роли украинских силовиков в урегулировании ситуации.