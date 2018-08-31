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СМИ сообщили о смертельном ранении Захарченко в Донецке

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко смертельно ранен при взрыве в центре Донецка сообщает РЕН ТВ.

ЧП произошло на бульваре имени Пушкина в ресторане «Сефар». Это заведение располагалось рядом с резиденцией Захарченко. 

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По данным агенства «РИА Новости» при взрыве погиб один человек погиб, еще трое пострадали. Имя погибшего не уточняется. 

Сейчас территория ресторана оцеплена полицией. На месте дежурит несколько машин скорой помощи.

Военный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.

22 августа контактная группа по урегулированию ситуации на Украине в преддверии учебного года решила заключить новое «школьное перемирие» с 29 августа.

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