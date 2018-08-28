Во Львове неизвестные пытались помешать захоронению военного Донбасса

Во Львове 26 августа около сотни мужчин в черных футболках пытались помешать захоронению убитого под Луганском добровольца батальона «Донбасс» Марьяна Найды. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщает издание ZAXID.NET со ссылкой на директора Лычаковского кладбища Игоря Гавришкевича.



После просьбы настоятеля храма не мешать проведению прощальной церемонии, представившиеся друзьями погибшего мужчины в черных футболках начали угрожать, используя матерные выражения. По словам священника, такой инцидент произошел впервые за 88 проведенных для военных Донбасса похорон.

«В их разговоре было слышно о язычестве, о Рунвире и официально в микрофон о том, как хоронили викингов с мечом и топором, о якобы завещании погибшего похоронить его по их обычаю, потому что он был их другом. Один «черномаечник» таки положил топор в гроб и напомнил о традиции сожжения», — написал Гавришкевич.

Настоятель напомнил присутствующим, что при отсутствии письменного завещания умершего обряд захоронения определяют его ближайшие родственники, в данном случае — мать. После конфликта она всё же согласилась, чтобы ее сына захоронили с топором в гробу.

Также во время церемонии случилась драка между военными и приверженцами язычества. Очевидцы отмечают, что некоторые из них были одеты в футболки с надписью Sons Of Odin Valhalla (Сыновья Одина Вальгалла). Как рассказывается в скандинавских мифах, Один покровительствует погибшим военным, в его жилище, Вальгаллу, забирали души храбрых воинов.

Марьян Найда служил в батальоне «Донбасс» с 18 лет. В 2015–2016 гг. находился на военной службе в Национальной гвардии Украины, а с февраля 2017 года работал по контракту в вооруженных силах Украины. Военный погиб 23 августа вблизи села Крымское на Луганщине в возрасте 21 года.

Весной 2014 года жители Донбасса отказались признавать итоги госпереворота в стране и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них военную операцию.



