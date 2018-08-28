В Донбассе заявили о провокациях ВСУ перед «школьным» перемирием

Военные ДНР не собираются отвечать на провокации украинских силовиков в преддверии «школьного» перемирия. Об этом «Известиям» заявил заместитель командующего армией самопровозглашенной республики Эдуард Басурин.

По его словам, участившиеся обстрелы Донецка и окрестностей со стороны ВСУ — не что иное, как попытка вызвать ответный огонь. Однако в ДНР, несмотря ни на что, намерены соблюдать достигнутое ранее соглашение о перемирии.

«Нарушения и обстрелы со стороны ВСУ происходят и во время перемирий. Воспринимать нормально подобные действия нельзя, но европейские гаранты предпочитают закрывать на это глаза», — сказал «Известиям» глава парламента ДНР Денис Пушилин.

В Верховной раде «Известиям» пояснили, что и заявления Киева о готовности выполнять договоренности, и их нарушение позволяют политической элите зарабатывать дополнительные политические очки в глазах разных электоральных групп.

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине 22 августа согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 29 августа в преддверии нового учебного года. При этом с 1 июля действует другое — «хлебное» перемирие. По данным Совместного центра контроля и координации прекращения огня, украинские силовики с начала июля нарушили режим перемирия 272 раза.

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Перед школой не стрелять