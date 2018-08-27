Соцсети высмеяли наряд Климкина на выступлении в Донбассе

Пользователи соцсетей обратили внимание на внешний вид министра иностранных дел Украины Павла Климкина во время его выступления в подконтрольном Киеву городе Авдеевка (Донецкая область).

На фото с мероприятия видно, что джинсы велики политику как минимум на размер. Комментаторы заметили, что ранее в неопрятном внешнем виде был замечен на публике президент Украины Петр Порошенко.

«Подкатил джинсы, как хипстер», — отметила Maryna Vorotyntseva.

«Впечатление, будто джинсы со старшего по должности снял…», — предположил Сергей Быков.

«Правило у чиновников: всегда выглядеть глупее начальника», — напомнил Павел Альфредович Карназыцкий.

«Когда ты глава МИДа и надел на работу джинсы жены, но они оказались слишком длинными, и ты выкручивался как мог», — посмеялся Дмитрий Корнейчук.

«Проблемы со штанами становятся национальными!», — отметила Татьяна Павлович.

«Что за барыги, блин: мятый костюм, джинсы на министре иностранных дел, да еще подвернутые. Ни какой этики, позорище!», — возмутился Marif Salyani.

Климкин и украинские послы из разных стран отправились в Донбасс для участия в совещании глав зарубежных дипломатических представительств. Переговоры пройдут 27–28 августа.

С 2014 года на Украине продолжается военное противостояние между ВСУ и ополченцами Донбасса из-за нежелания жителей региона признавать итоги февральского госпереворота в Киеве.