Прямой эфир

Соцсети высмеяли наряд Климкина на выступлении в Донбассе

0
Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователи соцсетей обратили внимание на внешний вид министра иностранных дел Украины Павла Климкина во время его выступления в подконтрольном Киеву городе Авдеевка (Донецкая область).

На фото с мероприятия видно, что джинсы велики политику как минимум на размер. Комментаторы заметили, что ранее в неопрятном внешнем виде был замечен на публике президент Украины Петр Порошенко.

«Подкатил джинсы, как хипстер», — отметила Maryna Vorotyntseva.

«Впечатление, будто джинсы со старшего по должности снял…», — предположил Сергей Быков.

«Правило у чиновников: всегда выглядеть глупее начальника», — напомнил Павел Альфредович Карназыцкий.

«Когда ты глава МИДа и надел на работу джинсы жены, но они оказались слишком длинными, и ты выкручивался как мог», — посмеялся Дмитрий Корнейчук.

«Проблемы со штанами становятся национальными!», — отметила Татьяна Павлович.

«Что за барыги, блин: мятый костюм, джинсы на министре иностранных дел, да еще подвернутые. Ни какой этики, позорище!», — возмутился Marif Salyani.

Климкин и украинские послы из разных стран отправились в Донбасс для участия в совещании глав зарубежных дипломатических представительств. Переговоры пройдут 27–28 августа.

С 2014 года на Украине продолжается военное противостояние между ВСУ и ополченцами Донбасса из-за нежелания жителей региона признавать итоги февральского госпереворота в Киеве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СНБО подсчитало расходы на оборону Украины в 2019 году
Кравчук назвал украинцев рабами и холуями

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017