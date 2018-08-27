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СНБО подсчитало расходы на оборону Украины в 2019 году

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Затраты на финансирование обороны Украины в 2019 году составят около 200 млрд гривен (479 млрд рублей), заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

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По словам Турчинова, такие расчеты были сделаны, исходя из того, что ВВП страны на 2019 год составит 3946 млрд гривен (2,4 трлн рублей), а на финансирование оборонки должно быть выделено не менее 5% от этой суммы.

Он добавил, что среди приоритетов на следующий год — разработка и закупка ракетных систем и комплексов, артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, боеприпасов и продуктов специальной химии, модернизация полигонов, а также усиление системы ПВО и возможностей авиации.  

После смены власти на Украине в результате госпереворота в феврале 2014 года новое руководство страны взяло курс на вступление в НАТО. 

Для этого Киев должен к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами натовских государств. В марте 2018 года Украине удалось получить статус «страны-аспиранта» в альянсе.

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