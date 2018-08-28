Перед школой не стрелять

Военные ДНР не собираются отвечать на провокации украинских силовиков в преддверии «школьного» перемирия. Об этом «Известиям» заявил заместитель командующего армией самопровозглашенной республики Эдуард Басурин. По его словам, участившиеся обстрелы Донецка и окрестностей со стороны ВСУ — не что иное, как попытка вызвать ответный огонь. Однако в ДНР, несмотря ни на что, намерены соблюдать достигнутое ранее соглашение о перемирии. В Верховной раде «Известиям» пояснили, что и заявления Киева о готовности выполнять договоренности, и их нарушение позволяют политической элите зарабатывать дополнительные политические очки в глазах разных электоральных групп.

Хотя Киев и республики Донбасса во время заседания контактной группы в Минске на прошлой неделе подписали документ о введении с 29 августа «школьного» перемирия, обстрелы территории ДНР со стороны Украины не прекратились, а, напротив, активизировались. Более того, в субботу президент страны Петр Порошенко, видимо, желая подбодрить бойцов ВСУ, заявил, что флаг Украины скоро «снова будет развеваться над украинским Донецком». Однако руководство ДНР намерено соблюдать договоренности о прекращении огня и по возможности не отвечать на провокации ради сохранения перемирия.

— Данные обстрелы носят в большей степени провокационный характер. Они пытаются вызвать наш ответный огонь, чтобы потом именно нас выставить нарушителями договоренностей. Мы в любом случае будем придерживаться «школьного» перемирия. Мы подписали документ и будем выполнять взятые на себя обязательства, несмотря на действия Украины. Командование старается по возможности не отвечать на все подобные провокации, — заявил «Известиям» Эдуард Басурин.

По его словам, украинские силовики пользуются тем, что перемирие вступает в силу только 29 августа, поэтому формально «не нарушают» его. Он пояснил, что сейчас Киев пытается создать видимость «неуправляемости» ДНР. Тем не менее республика не поддастся на подобные ухищрения и сделает всё, чтобы учебный год начался без аккомпанемента разрывающихся снарядов.

За годы конфликта в Донбассе такая ситуация стала уже «перманентной», отметил глава парламента ДНР Денис Пушилин.

— Нарушения и обстрелы со стороны ВСУ происходят и во время перемирий. Воспринимать нормально подобные действия нельзя, но европейские гаранты предпочитают закрывать на это глаза, — сказал он «Известиям».

В реальности Киев не собирается отказываться от проведения операции в Донбассе и снижать градус напряженности в этом регионе, считает депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий. Заявления украинских политиков о готовности соблюдать перемирие позволяют заработать дополнительные очки в глазах одной части электората, а продолжение обстрелов повышает рейтинг среди другой группы избирателей, уверен он.

— Политики твердят о милосердии и всепрощении, чтобы набрать баллы, а прагматичная составляющая внутри них говорит, что реально выполнять договоренности невыгодно, — заявил «Известиям» украинский парламентарий. — За ширмой перемирий всегда кроется выгода. Главное — произнести правильные слова. Но когда есть разность потенциалов, всегда будет и электромагнитная дуга. Пока нет общего понимания, как решить проблему Донбасса, воинствующая киевская верхушка будет заигрывать с национал-патриотами. И потом поворачивать всё в стиле «на нас напали».

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине 22 августа согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 29 августа в преддверии нового учебного года. При этом с 1 июля действует другое — «хлебное» перемирие. Тем не менее сторонам понадобилось дополнительное соглашение о прекращении огня, поскольку, по данным Совместного центра контроля и координации прекращения огня, украинские силовики лишь с начала июля нарушили режим перемирия 272 раза.