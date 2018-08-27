Порошенко пообещал не допустить федерализации Украины

Президент страны Петр Порошенко пообещал, что не допустит федерализации Украины. Об этом он заявил в понедельник, 27 августа, во время визита в Николаевскую область.

«Украина является унитарным государством. Мы не допустим федерализации в принципиальных и ключевых элементах функционирования государства», — цитирует Порошенко агентство УНН.

В июне украинский лидер заявил, что считает децентрализацию одной из самых результативных реформ в стране наряду с безвизовым режимом с Евросоюзом, соглашением об ассоциации, а также с реформированием сектора обороны и безопасности, сообщает RT.

В свою очередь, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске Виктор Медведчук 25 августа заявил, что федерализация Украины могла бы стать «лекарством» от распада страны.

Власти Украины начали операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) в апреле 2014 года после госпереворота на Украине.

В сентябре того же года представители ДНР и ЛНР, Киева, Москвы и ОБСЕ подписали Минский протокол, а в феврале 2015 года были заключены Минские соглашения, установившие порядок деэскалации конфликта в Донбассе. Договоренности предусматривают установление режима прекращения огня и отвод тяжелых вооружений обеими сторонами конфликта.

В конце апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко объявил о смене формата так называемой антитеррористической операции на операцию объединенных сил в Донбассе.

21 августа СМИ Украины допустили, что нация может исчезнуть, поскольку после распада СССР население Украины сократилось до 42 млн человек. В настоящее время смертность в республике значительно превышает рождаемость. 26 августа Порошенко заявил о продолжении борьбы Киева за возвращение Донбасса и дал обещание, что скоро украинский флаг поднимется над Донецком.