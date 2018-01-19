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Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса

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Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Это позволит Киеву ввести на юго-востоке страны военное положение и фактически использовать вооруженные силы в мирное время.

Россия в новом законе официально названа «агрессором». Это выгодно не только нынешним властям Украины, но и их покровителям. 

Почти все 700 изменений, предложенных ко второму чтению, были отклонены. О Минских соглашениях в документе нет ни одного упоминания. Более того, по словам Валентины Матвиенко, новый закон их «похоронил». С ней согласен представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу. 

Накануне Порошенко заявил: бюджет гособоронзаказа на Украине увеличен на 37%. Поставки противотанковых комплексов на юго-восток страны вырастут в четыре раза, беспилотников — в 4,5.

Борис Грызлов уверен — Донбассу нужно готовиться к обороне.

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