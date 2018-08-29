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Большинство украинцев раскритиковали блокаду Донбасса

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Фото: youtube.com
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Против полноценной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) выступают 55% украинцев. Такие данные 29 августа привела аналитик общественной сети «Опора» Мария Золкина.

«Идею с полноценной условной экономической блокадой, то есть отсутствием экономически торговых связей, прерыванием гуманитарных и обрывом собственно социальных связей включительно с передвижением людей — такой шаг считают абсолютно нецелесообразным больше половины населения», — приводит слова аналитика телеканал «112 Украина».

В свою очередь Донецкий институт информации называет настроения граждан Украины в отношении самопровозглашенных республик лояльными.

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При этом опросы общественного движения «Украинский выбор» показывают, что отношение украинцев к тем, кто работает в органах власти Донбасса, крайне негативное.

«Социология была разной. И она была не в пользу ДНР и ЛНР. 43% и 43%, если быть точным, то 42,9% и 42,7%. Условно 43% выступают за независимость, а 43% выступают за возвращение в Украину, но в составе автономии, которая будет входить в состав Украины», — сказал лидер движения Виктор Медведчук.

Военный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда самопровозглашенные республики выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.

В феврале президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Документ закрепляет за территориями ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных» и допускает введение военного положения на юго-востоке страны.

В 2016 году власти Украины объявили о транспортной блокаде Донбасса. Бойцы украинских добровольческих батальонов начали блокировать железнодорожное сообщение с самопровозглашенными республиками.

В июне президент России Владимир Путин отметил, что до тех пор, пока Киев будет сохранять блокаду Донбасса и обстреливать территории самопровозглашенных республик, урегулировать конфликт будет сложно.

Тогда же в МИД России заявили, что украинские власти используют любую возможность для ужесточения экономической, торговой и транспортной блокады региона.

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