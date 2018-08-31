СМИ сообщили о взрыве в центре Донецка

В центральной части Донецка раздался взрыв, сообщает «Донецкое агентство новостей».

ЧП произошло на бульваре имени Пушкина в Ворошиловском районе в ресторане «Сефар».

Как отмечает «РИА Новости», заведение располагается неподалеку от резиденции главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко

Сейчас территория ресторана оцеплена полицией. На месте дежурит несколько машин скорой помощи.

На данным момент известно об одном пострадавшем. Его увезли в больницу.

Военный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда самопровозглашенные республики выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.