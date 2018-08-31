Прямой эфир

СМИ сообщили о взрыве в центре Донецка

0
Фото: РИА Новости/Юрий Войткевич
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В центральной части Донецка раздался взрыв, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Перед школой не стрелять
Донбасс намерен соблюдать перемирие, несмотря на провокации ВСУ

ЧП произошло на бульваре имени Пушкина в Ворошиловском районе в ресторане «Сефар».

Как отмечает «РИА Новости», заведение располагается неподалеку от резиденции главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко

Сейчас территория ресторана оцеплена полицией. На месте дежурит несколько машин скорой помощи.

На данным момент известно об одном пострадавшем. Его увезли в больницу.

Военный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда самопровозглашенные республики выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Большинство украинцев раскритиковали блокаду Донбасса
Порошенко пообещал не допустить федерализации Украины

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017