Один человек погиб при взрыве в центре Донецка

Один человек погиб, трое пострадали в результате мощного взрыва в центре Донецка, сообщает источник в силовых ведомствах самопровозглашенной ДНР.

ЧП произошло на бульваре имени Пушкина в ресторане «Сефар».

Как отмечает «РИА Новости», заведение располагается неподалеку от резиденции главы ДНР Александра Захарченко.

Сейчас территория ресторана оцеплена полицией. На месте дежурит несколько машин скорой помощи.

Военный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.

22 августа контактная группа по урегулированию ситуации на Украине в преддверии учебного года решила заключить новое «школьное перемирие» с 29 августа.