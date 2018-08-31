Глава минфина ДНР получил ранение при взрыве в центре Донецка

Глава министерства финансов самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Тимофеев получил ранение при взрыве в центре Донецка, который произошел вечером 31 августа. Об этом заявил информированный источник агентства «Интерфакс».

Ранее стало известно о гибели главы ДНР Александра Захарченко в результате инцидента. Также сообщалось о двух раненых.

ЧП произошло в ресторане «Сефар» на бульваре имени Пушкина. Заведение расположено рядом с резиденцией Захарченко. Сейчас территория ресторана оцеплена полицией. На месте дежурит несколько машин скорой помощи.

Военный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.

22 августа контактная группа по урегулированию ситуации на Украине в преддверии учебного года решила заключить новое «школьное перемирие» с 29 августа.