Прямой эфир

Глава минфина ДНР получил ранение при взрыве в центре Донецка

0
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава министерства финансов самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Тимофеев получил ранение при взрыве в центре Донецка, который произошел вечером 31 августа. Об этом заявил информированный источник агентства «Интерфакс».

Перед школой не стрелять
Донбасс намерен соблюдать перемирие, несмотря на провокации ВСУ

Ранее стало известно о гибели главы ДНР Александра Захарченко в результате инцидента. Также сообщалось о двух раненых.

ЧП произошло в ресторане «Сефар» на бульваре имени Пушкина. Заведение расположено рядом с резиденцией Захарченко. Сейчас территория ресторана оцеплена полицией. На месте дежурит несколько машин скорой помощи.

Военный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.

22 августа контактная группа по урегулированию ситуации на Украине в преддверии учебного года решила заключить новое «школьное перемирие» с 29 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во Львове неизвестные пытались помешать захоронению военного Донбасса
В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка из гранатометов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017