Глава МИД Франции счел преждевременной отправку миротворцев в Донбасс

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан счел преждевременной отправку миротворцев ООН в Донбасс. Об этом он заявил на закрытии заседания французских послов.

Он добавил, что в Париже не хотят изоляции России.

«Франция не добивается изоляции России, но в ответ ожидает уважения и сотрудничества», — цитирует его 29 августа «Интерфакс».

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин предложил разместить миротворцев ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ. В Киеве настаивают, что миротворческая миссия должна находиться на всей территории Донбасса, в том числе и на участке границы с Россией.

9 мая замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва до сих пор не получила внятной реакции на свое предложение об охранной миссии ООН.