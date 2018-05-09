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Россия не получила ответ на предложение о миротворцах в Донбассе

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Фото: ТАСС/Михаил Соколов
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Москва не получила внятной реакции на свое предложение об охранной миссии ООН в Донбассе, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

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«Мы внесли конкретные предложения еще в октябре», — цитирует Грушко «РИА Новости».

Он отметил, что для страны принципиально важно, чтобы любая роль ООН, в том числе и в лице возможной миротворческой операции, опиралась на строгое выполнение Минских договоренностей. 

Предложение РФ предусматривает размещение миротворцев только на линии соприкосновения в Донбассе, в то время как США и Украина хотят расположить миссию ООН на всем востоке страны и на границе с Россией.

7 апреля глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина будет оказывать давление на Россию по вопросам размещения миротворческой миссии в Донбассе. Киев полагает, что Москва может отказаться от выполнения положений резолюции Совбеза ООН по данному вопросу.

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