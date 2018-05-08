Прилепин опроверг слова Порошенко о воюющих в Донбассе «российских солдатах»

Писатель, заместитель командира батальона спецназа армии самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Захар Прилепин опроверг слова президента Украины Петра Порошенко о якобы воюющих в Донбассе россиянах.

«Всё это ерунда, не имеющая никакого отношения к действительности. Сейчас 90–95% армии ДНР — это местные жители», — цитирует Прилепина НСН.

Он выразил уверенность, что Порошенко прекрасно об этом осведомлен. По словам замкомандира батальона, украинский лидер просто не хочет сознаваться, что воюет с гражданами Донбасса, потому что ему это неприятно, его это унижает и выставляет перед Западом в дурном свете.

«Сотни тысяч украинских блогеров, литераторов, политиков продолжают нести эту бесстыдную ахинею, чтобы не признавать кровь на своих руках. Для красоты картины придумывают разнообразную мифологию относительно российской армии», — отметил Прилепин.

Писатель также добавил, что точной статистики он не знает, но в армии ДНР числятся 26 тыс. человек. «За четыре года я только дважды встречался с российскими офицерами, оба раза они не были действующими военнослужащими. Может, у Порошенко есть специальная подзорная труба, которая там высматривает», — предположил он.

При этом Прилепин подтвердил, что солдаты ВСУ ежедневно гибнут в Донбассе, добавив, что власть страны не будет в этом признаваться, потому что из-за этого упадет рейтинг Порошенко. «Боевые действия не прекращались практически никогда, не считая выборов президента России, когда вдруг недели 1,5–2 была тишина», — заключил он.

Порошенко заявил 8 мая, что до 50% воюющих в Донбассе являются гражданами России. По словам украинского лидера, в разное время в ЛНР и ДНР находилось от 10 до 2,5 тыс. регулярных российских войск и около 50 тыс. «волонтеров». Порошенко заявил, что Россия таким образом хочет дестабилизировать ситуацию в республике. Он назвал конфликт на Украине «горячей» войной, в которой ежедневно гибнут солдаты и мирные жители.

Это уже не первый раз, когда Украина обвиняет Россию в участии в военном конфликте в Донбассе. В Москве последовательно эти обвинения опровергают, указывая, в частности, на отсутствие доказательств.