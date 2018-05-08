Порошенко назвал число воюющих в Донбассе «российских солдат»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что половина бойцов, воюющих на стороне ополченцев в Донбассе, являются гражданами России.

«У нас есть подтвержденные данные, что в разные периоды их количество было от 10 тыс. до 2,5 тыс. — регулярных российских войск на оккупированной территории», — заявил украинский лидер в интервью телеканалу CBS News.

Кроме того, Петр Порошенко заявил, что в регионе действуют около 50 тыс. «российских волонтеров», которые, по его словам, «делают вид, что они не солдаты регулярной армии».

Президент Украины полагает, что Москва «хочет дестабилизировать Украину» и «дискредитировать достижения революции достоинства». При этом политик рассчитывает использовать миротворцев ООН как инструмент давления на Россию. «Невозможно, чтобы миротворческая миссия проходила одновременно с пребыванием российских войск. Это инструмент для того, чтобы оказывать давление на РФ, чтобы она вывела войска из оккупированной территории», — заявил Петр Порошенко.

В Кремле не раз опровергали утверждения Киева о якобы присутствии российских войск в Донбассе и подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.

8 мая министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что с начала военных действий Киева в Донбассе погибли свыше 3,3 тыс. военнослужащих украинской армии.