Украина озвучила потери ВСУ с начала действий в Донбассе

Более 3,3 тыс. военнослужащих украинской армии погибли в Донбассе с начала военной операции Киева, заявил во вторник, 8 мая, министр обороны Украины Степан Полторак.

Как он отметил в интервью украинскому изданию «Обозреватель», боевые потери составили 2394 человека.

«С начала агрессии ВСУ потеряли 3332 человека, из них боевые потери — это 2394 лица, и 938 — небоевые потери», — сказал глава украинского минобороны, отметив, что причины небоевых потерь различные. Военнослужащие ВСУ гибнут от болезней, суицида, ДТП и употребления спиртного, отметил министр.

5 мая главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос раскрыл информацию о количестве участников военной операции в Донбассе, которые покончили жизнь самоубийством с начала 2018 года.

Военная операция Киева против Донбасса под названием «Антитеррористическая операция» началась в апреле 2014 года из-за отказа региона признавать итоги февральского госпереворота на Украине.

30 апреля президент республики Петр Порошенко заявил о смене формата операции. В регионе стартовала операция объединенных сил Украины.