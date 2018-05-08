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МЧС направило в Донбасс 76-ю колонну с гуманитарной помощью

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Очередная колонна с гуманитарной помощью направилась в Донбасс во вторник, 8 мая. Автомобили направило МЧС России, эта колонна — 76-я по счету, рассказали в пресс-службе ведомства.

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На восток Украины будут доставлены более 400 т гуманитарных грузов. Колонна доставит, в частности, учебники, медикаменты и детские продовольственные наборы.

Колонна выехала из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области и направилась в сторону российско-украинской границы, в пути она разделится на две. Первая пересечет границу на пункте пропуска «Донецк», вторая — на «Матвеевом Кургане».

После таможенного досмотра машины продолжат движение в Донецк и Луганск, передает «Федеральное агентство новостей».

Россия начала доставку гуманитарной помощи на Донбасс с момента начала вооруженного конфликта на Украине — с 2014 года. Тогда армия Украины начала военные действия против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в стране.

30 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко объявил о смене формата антитеррористической операции (АТО) на ООС в Донбассе. 2 мая глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о переходе конфликта в Донбассе в «горячую стадию‍».

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