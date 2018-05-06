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Беспилотник США провел разведку в Донбассе и близ границ РФ

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Фото: wikipedia.org
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Семичасовой полет совершил в воскресенье, 6 мая, стратегический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВВС США RQ-4B вдоль линии разграничения в Донбассе и вблизи границ России.

Как следует из мониторинговых данных западных ресурсов, отслеживающих полет авиации, БПЛА вылетел с авиабазы США Сигонелла на Сицилии, пересек румынско-украинскую границу и направился в Донбасс.

Во время полета американский беспилотник находился в воздушном пространстве над контролируемой Киевом территорией на высоте около 16 тыс. м и совершил 12 пролетов вдоль линии разграничения. Несколько раз он подлетал на расстояние 35–55 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям Российской Федерации.

Минувшей зимой военный самолет США провел разведку у границ РФ на Черном море, а 23 февраля три американских военных самолета были замечены вблизи российских границ на Балтике и Черном море.

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