Самолеты ВВС США снова провели разведку у российских границ

Три американских военных самолета в пятницу, 23 февраля, совершили разведывательные полеты вблизи российских границ на Балтике и Черном море. Об этом передает РЕН ТВ со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.

Сообщается, что стратегический разведывательный самолет ВВС США, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, несколько раз облетел Калининградскую область. Почти три часа он находился в непосредственной близости от сухопутных и морских границ региона, при этом не покидая пределы международных вод Балтийского моря.

Помимо этого, два самолета ВМС США проводили разведку вблизи Крыма. Кроме того, еще один патрульный противолодочный самолет летал вблизи российских баз в Сирии.

Истребители ВВС Японии 21 февраля сопроводили два российских бомбардировщика-ракетоносца, которые проводили воздушное патрулирование над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей и западной части Тихого океана.