Американский военный самолет провел разведку у границ России

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W совершил продолжительный полет вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, самолет вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Сначала он совершил пролет вблизи южной границы Калининградской области в небе над Польшей, а затем в течение более четырех часов его было видно вдоль западных границ Ленинградской и Псковской областей России. При этом всё это время судно находилось в воздушном пространстве Эстонии.

Ранее данный самолет совершал многочасовой полет вблизи границ Калининградской области 12 февраля. Полеты американских самолетов вблизи границ Калининградской области объясняются сообщениями о размещении там на постоянной основе оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».