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Японские истребители сопроводили два бомбардировщика РФ над Тихим океаном

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Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg/Transport Photo Images
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Истребители ВВС Японии сопроводили два бомбардировщика-ракетоносца РФ Ту-95МС, которые проводили воздушное патрулирование над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей и западной части Тихого океана.

«Газета.ру» сообщает, что российские бомбардировщики провели успешное патрулирование. Из-за пролета российских военных самолетов в воздух были подняты истребители F-4, F-15, F-16 военно-воздушных сил Японии.

Ранее во вторник портал iz.ru сообщил, что американский военный самолет провел разведку у границ России. Этот же самолет 12 февраля совершал многочасовой полет вблизи границ Калининградской области.

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