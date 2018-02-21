Самолет ВВС Великобритании провел разведку у границ Калининградской области РФ

Многочасовой разведывательный полет вдоль границ Калининградской области Российской Федерации совершил в среду, 21 февраля, самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1 британских Королевских военно-воздушных сил (ВВС).

Из данных западных авиационных ресурсов, осуществляющих мониторинг полетов разведывательной авиации, самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон в Англии. «Интерфакс» сообщает, что британский военный самолет с бортовым номером ZJ690 и позывным RRR7368 несколько часов курсировал в воздушном пространстве Польши и Литвы.

Полет британского самолета-разведчика проходил и над акваторией Балтийского моря вблизи российского побережья.

Ранее сообщалось, что американский военный самолет провел разведку у границ России. А накануне японские истребители сопроводили два бомбардировщика РФ над Тихим океаном.