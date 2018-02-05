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Самолеты США провели разведку у границ России на Черном море

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Фото: Getty Images/Matt Jelonek
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Американские военные самолеты провели разведку, разведоперация проводилась вдоль западного и южного берегов Крыма. «Интерфакс» сообщает, что полет самолетов-разведчиков длился вдоль всего Краснодарского края и до Сочи.

Самолеты вылетели с авиабазы США Сигонелла на Сицилии, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, отслеживающих полеты военной авиации.

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169011 совершал полет вблизи Новороссийска, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B с бортовым номером 11-2048 пролетел над побережьем Крыма в район Севастополя.

Ранее сообщалось, что глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал опасными играми разведывательную деятельность США у границ России.

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