Самолеты США провели разведку у границ России на Черном море

Американские военные самолеты провели разведку, разведоперация проводилась вдоль западного и южного берегов Крыма. «Интерфакс» сообщает, что полет самолетов-разведчиков длился вдоль всего Краснодарского края и до Сочи.

Самолеты вылетели с авиабазы США Сигонелла на Сицилии, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, отслеживающих полеты военной авиации.

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169011 совершал полет вблизи Новороссийска, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B с бортовым номером 11-2048 пролетел над побережьем Крыма в район Севастополя.

Ранее сообщалось, что глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал опасными играми разведывательную деятельность США у границ России.