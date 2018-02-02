Пентагон намерен продолжить разведполеты у границ России

Министерство обороны США намерено продолжить разведывательные полеты у границ России, заявил представитель комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) страны генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

Таким образом он прокомментировал недавний «перехват» российским истребителем американского самолета-разведчика в небе у побережья Крыма.

«Мы летаем в международном воздушном пространстве, а Черное море — это международное воздушное пространство. У нас есть право летать там, и эти полеты будут продолжены», — приводит слова американского генерала агентство Sputnik.

Официальный представитель Пентагона Джонни Майкл также заявил, что США не откажутся от полетов в этом районе.

Там в очередной раз назвали «небезопасным» сближение российского Су-27 с американским самолетом, которое произошло 29 января в районе полуострова, и призвали военных РФ к «профессиональным» действиям «в международных водах и воздушном пространстве».

Как сообщал портал iz.ru, в Министерстве Иностранных Дел России призвали США урегулировать проблему разрешенных дистанций сближения военных самолетов за столом переговоров, а не обвинять Россию в агрессивных действиях.