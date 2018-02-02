Прямой эфир

Пентагон намерен продолжить разведполеты у границ России

0
Фото: commons.wikimedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны США намерено продолжить разведывательные полеты у границ России, заявил представитель комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) страны генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

Таким образом он прокомментировал недавний «перехват» российским истребителем американского самолета-разведчика в небе у побережья Крыма.

«Мы летаем в международном воздушном пространстве, а Черное море — это международное воздушное пространство. У нас есть право летать там, и эти полеты будут продолжены», — приводит слова американского генерала агентство Sputnik.

Официальный представитель Пентагона Джонни Майкл также заявил, что США не откажутся от полетов в этом районе.

Там в очередной раз назвали «небезопасным» сближение российского Су-27 с американским самолетом, которое произошло 29 января в районе полуострова, и призвали военных РФ к «профессиональным» действиям «в международных водах и воздушном пространстве».

Как сообщал портал iz.ru, в Министерстве Иностранных Дел России призвали США урегулировать проблему разрешенных дистанций сближения военных самолетов за столом переговоров, а не обвинять Россию в агрессивных действиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Минобороны назвали маневр Су-27 безопасным для разведчика США
ВМС США опубликовали еще пять видео с опасным маневром Су-27

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017