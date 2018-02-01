МИД прокомментировал сближение самолетов России и США

МИД РФ прокомментировал сближение самолетов российского Су-27 с американским «разведчиком» EP-3 над нейтральными водами Черного моря рядом с Крымом. Дипломаты призвали американскую сторону урегулировать проблему разрешенных дистанций сближения военных самолетов за столом переговоров, а не обвинять Россию в агрессивных действиях. Об этом говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

«Со своей стороны обратили внимание на непрекращающиеся попытки американских партнеров поднять шум вокруг в общем-то ставших рутинными случаев взаимных сопровождений. Усматриваем за этим стремление разжечь русофобские настроения в СМИ, обвинить Россию в агрессивных действиях», — сообщает МИД РФ.

В ведомстве отметили, что подобная практика «вряд ли совместима с желанием решать возникающие проблемы цивилизованным способом».

Кроме того, в МИДе напомнили о действии между США и РФ соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним.

«Российская сторона ранее неоднократно предлагала американским партнерам уточнить его положения как раз с целью конкретизации минимально разрешенных дистанций сближения военных самолетов… Однако всякий раз американская сторона уходила от профессионального диалога», — добавляется в комментарии внешнеполитического ведомства.

Ранее Минобороны РФ заявило, что действия Су-27, почти 2,5 часа пресекавшего попытки американского самолета-разведчика ВМС США ЕР-3Е ARIES II приблизиться к границе России, следует называть «сопровождением», а не «перехватом». Оборонное ведомство рекомендовало Пентагону прекратить полеты у российских границ, напомнив о воссоединении Крыма с Россией.